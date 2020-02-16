Калининградский стрелок оставил записку

16.02.2020, 15:30, Новости дня

Записку и патроны нашли следователи при обыске квартиры убийцы из Калининграда. Кому адресовано письмо и когда оно было написано – неизвестно.

Предположительно 63-летний Бахрамов Фазиль Камиль Оглы взял охотничий карабин из дома. Он добрался до улицы Профессора Баранова в центре Калининграда и открыл стрельбу по Дарье Ефимовой, Вадиму Янголенко и их 13-летнему сыну. По версии следствие, расстрелу предшествовали напряженные отношения. Супруги были убиты на месте. Подросток не пострадал, его передали приехавшей бабушке.

 

Бахрамов попытался убить себя, но его успели довезти до больницы. В реанимации он умер, передает ТАСС.

Трое погибших торговали на центральном рынке. Янголенко с женой конкурировали с Бахрамовым, в 2015 году Янголенко даже избил Бахрамова, против него возбудили уголовное дело. Но в 2016 году мужчины пришли к примирению.



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