На Тайване зарегистрирована первая смерть от COVID-2019

16.02.2020, 15:30, Новости дня

Первая смерть после заражения новым коронавирусом COVID-2019 зафиксирована на Тайване, сообщает Центральное информационное агентство острова. Погибший — 60-летний мужчина, который не ездил в эпицентр болезни город Ухань и, по данным предварительного расследования, не контактировал с теми, кто посещал материковый Китай или бывал в регионах с наиболее высоким уровнем эпидемической опасности​​​.

Ранее власти Китая объявили о возможности применения смертной казни за сокрытие симптомов и злонамеренное заражение новым коронавирусом. Суровое наказание вплоть до смертной казни для тех, кто во время вспышки коронавируса будет уличен в коррупции, производстве и распространении контрафактных медицинских препаратов, причинении тяжкого вреда медикам.

В РФ новые случаи заражения коронавирусом не выявлены.



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