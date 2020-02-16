Питерская кошка загрызла пугавшую людей змею

16.02.2020, 15:30, Новости дня

В Санкт-Петербурге на улице обнаружили змею. Это произошло накануне во дворе одного из домов у метро "Владимирская".

Фотографии с места происшествия разместила в соцсети "ВКонтакте" пользовательница Наталья Конева. По ее словам, змею поймала кошка и убила ее. Спасатели, по словам Натальи, выезжать на место не стали, так как змея уже погибла. Однако она могла быть и не одна, считает она.

"Такая зима, что змеи в городе шастают. Смотрите под ноги!" — предупреждает пользователей Наталья.

В комментариях пользователи пишут, что рептилия "непохожа на местных змей", предполагая, что она, скорее всего, "сбежала от хозяина-разини". Высказываются предположения, что это обычный уж, маисовый полоз или калифорнийская королевская змея.



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