Великобританию накрыл шторм Деннис, есть первые жертвы

16.02.2020, 15:30, Новости дня

На Великобританию обрушился мощный шторм Деннис, который вызвал массовые наводнения. Об этом пишет SkyNews.

Из-за проливных дождей и сильного ветра под водой оказались дороги и железнодорожные пути.

В деревне Нантгар возле Кардиффа спасатели доставляли людей из их домов на лодках, поскольку река Тафф затопила их дома.

24 hours on the River Usk in South Wales watch it live here https://t.co/1Th5ThvQJl

#floodalerts #StormDennis #rain #Weatheraware #Floodaware #flooding #flood #dennisstorm pic.twitter.com/KgP9LaBrog

— Glyn (@farsondigital) February 16, 2020

По данным The Guardian, из-за шторма погибли двое людей – их тела нашли на восточном побережье в Северном море.

Brandy Brook flooding the road, surf shop and pub at Newgale this morning. #dennisstorm pic.twitter.com/8YDNfTB1mq

— David Mercer (@david_mercer) February 16, 2020

В Британской метеорологической службе предупредили об опасности наводнения в Южном Уэльсе, где уже выпало 132,8 мм осадков при среднем количестве 110,8 мм в феврале. Главный метеоролог Энди Пейдж отметил, что такое наводнение воздает опасность для жизни граждан.

Это уже второй шторм в Великобритании за месяц. В начале февраля из-за шторма «Киара», который бушевал в Европе, погибли семь человек.