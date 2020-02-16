Названы болезни с «проявляющимися» на чертах лица симптомами

16.02.2020, 15:30, Разное

Врачи рассказали об изменениях в чертах лица, которые могут указывать на появление заболеваний. Отёчность под глазами либо припухлость век является признаком наличия проблем в работе щитовидной железы либо почек.
Другим известным признаком является дёргающееся веко. Когда оно беспокоит в течение долгого периода, это может говорить о недостаточном количестве магния в организме. Данный симптом рассматривается как негативный фактор в отношении здоровья сосудов. Появление в области лба глубоких поперечных борозд медики называют симптомом проблем в работе ЖКТ, а проявление на переносице резких вертикальных линий потенциально говорит о неполадках в работе желчного пузыря либо печени.

Бледные щёки сигнализируют о железодефицитной анемии, что негативно отражается на иммунитете и может привести к проблемам в работе лёгких и сердца. Покраснение лица без заметных внешних факторов может являться симптомом гипертонии либо сахарного диабета. Синеющий кончик носа может говорить о проблемах в работе лёгких и сердца. Покраснение в той же области указывает на превышающее норму давление. Трещины в углах губ имеют отношение к недостатку витаминов группы В, цинка и железа, что может указывать на снижение иммунитета и перегруженность нервной системы. По причине дефицита микроэлементов может возникнуть тревожность и депрессия.



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