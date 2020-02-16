Названы болезни с «проявляющимися» на чертах лица симптомами

16.02.2020, 15:30, Разное

Врачи рассказали об изменениях в чертах лица, которые могут указывать на появление заболеваний. Отёчность под глазами либо припухлость век является признаком наличия проблем в работе щитовидной железы либо почек.

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