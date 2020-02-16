Чемпионат мира по биатлону. Итальянка Вирер выиграла гонку преследования

16.02.2020, 15:30, Новости дня

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер завоевала золото домашнего чемпионата мира в гонке преследования, которая прошла в Антерсельве. Десятикилометровую дистанцию она преодолела за 29 минут 22,0 секунды. Итальянка на четырех огневых рубежах допустила один промах.

Второй финишировала немка Дениз Херрман (+9,5 секунды; 3 промаха). Тройку призеров замкнула Марте Олсбю Ройселанн из Норвегии (+13,8; 3).

Лучшей из россиянок оказалась Екатерина Юрлова-Перхт (+1.15,4; 3), показавшая 12-е место. Ее соотечественницы Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых заняли соответственно 21-е, 23-е и 24-е места.



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