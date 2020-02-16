Керченский суд арестовал задержанных в Азовском море украинцев на 10 суток

16.02.2020, 15:26, Новости дня

Задержанные в Азовском море российскими пограничниками за незаконный вылов рыбы четверо граждан Украины арестованы Керченским городским судом на 10 суток, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму.

«Задержанные накануне сотрудниками Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым в Азовском море, признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей»). Им назначен административный арест на 10 суток», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее ФСБ РФ опубликовала видеозапись допроса капитана украинского судна, задержанного в Азовском море за браконьерство.

Украинское судно было задержано в западной части Азовского моря у берегов Крыма в субботу. Капитан судна не выполнил требование об остановке, попытался скрыться. На допросе он признал факт незаконной ловли рыбы. Также он подчеркнул, что у него нет претензий к пограничникам.



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