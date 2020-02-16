У напавшего на людей в московском храме нашли марихуану

16.02.2020, 15:26, Новости дня

Сотрудники полиции обнаружили сверток с веществом растительного происхождения у напавшего на находившихся в храме в центре Москвы людей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она сообщила, что на месте происшествия изъяты нож и перчатки, принадлежавшие задержанному. «Кроме того, при себе у него имелся сверток с веществом растительного происхождения, которое направлено на исследование», – приводит ее слова ТАСС.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительной информации, веществом является марихуана.

Напомним, утром 26-летний житель Липецкой области напал с ножом на прихожан Храма Святителя Николая в Басманном районе Москвы, ранения получили два помощника настоятеля. Злоумышленника, который находился в неадекватном состоянии, задержали очевидцы.

Источник сообщал, что у напавшего не было мотива, он действовал из хулиганских побуждений. В отношении него возбуждено уголовное дело.



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