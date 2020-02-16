Керченский суд арестовал задержанных в Азовском море украинцев на 10 суток

16.02.2020, 15:26, Новости дня

Задержанные в Азовском море российскими пограничниками за незаконный вылов рыбы четверо граждан Украины арестованы Керченским городским судом на 10 суток, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму.

«Задержанные накануне сотрудниками Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым в Азовском море, признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей»). Им назначен административный арест на 10 суток», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее ФСБ РФ опубликовала видеозапись допроса капитана украинского судна, задержанного в Азовском море за браконьерство.

Украинское судно было задержано в западной части Азовского моря у берегов Крыма в субботу. Капитан судна не выполнил требование об остановке, попытался скрыться. На допросе он признал факт незаконной ловли рыбы. Также он подчеркнул, что у него нет претензий к пограничникам.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / Найдены черные ящики разбившегося на Кубани «Ночного охотника»

07.02 / Торговцев девушками для занятия проституцией за рубежом задержали в Дагестане

05.02 / США и Украина провели диалог по вопросу торговли стратегическими товарами

10.01 / Музыкант Jah Khalib: Самый большой гонорар какой у меня был? $100 тыс. за выступление

13.12 / Число погибших на «Адмирале Кузнецове» выросло до двух

23.01 / Нурмагомедов-старший оценил последний бой Макгрегора

14.02 / Экс-посол США в Украине: у руководителей Госдепартамента «отсутствует концепция развития»

21.12 / В мире: Почему США терпят неудачи в создании замены российским «Союзам»

17.12 / Еврокомиссия назвала дату следующих трехсторонних газовых переговоров

27.12 / Дело о покушении на главу района Воронежской области передано в центральный аппарат СК

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика