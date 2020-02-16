На напавшего с ножом на людей в московской церкви завели дело о хулиганстве и побоях

16.02.2020, 15:24, Новости дня

По факту нападения мужчины на прихожан храма в Москве заведено уголовное дело. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Мужчина 1993 года, совершивший нападение, стал фигурантом дела по статьям о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и побоях (ст. 116 УК РФ).

По словам Волк, на месте происшествия найдены нож и перчатки, принадлежавшие задержанному, а также сверток с веществом растительного происхождения. Это вещество направлено на исследование. Источник ТАСС сообщил позднее, что, по некоторым признакам, в свертке находилась марихуана.

В воскресенье утром 26-летний житель Липецкой области вошел в здание храма на Бакунинской улице и ранил ножом двоих мужчин. Пострадавшие госпитализированы. Нападавшего задержали. Его мотивы неизвестны.



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