Кудрин после фильма Дудя обещал провести проверку эффективности помощи ВИЧ-инфецированным

16.02.2020, 15:24, Новости дня

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в 2020 году будет проведена проверка эффективности мер помощи ВИЧ-инфицированным. Об этом он написал на своей страницу в Twitter.

Юрий Дудь снял нужный фильм об эпидемии ВИЧ в России. Уже инфицировано более 1 млн. В 2018 году от СПИДа умерло 37 тыс человек. В среднем по 100 человек в день. Сравните с коронавирусом. #ВИЧ пока в нашей стране — гораздо более реальная угроза https://t.co/5UkqKEnZV3 @yurydud

— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) February 16, 2020

Так Кудрин отреагировал на выпущенный журналистом Юрием Дудем фильм «ВИЧ-2020», который был опубликован на YouTube 11 февраля и набрал уже почти 12 млн просмотров.

Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что фильм повышает уровень информированности россиян о проблеме.

«Острота подачи некоторых фактов, с которой, повторюсь, можно дискутировать в научной или организационной плоскости, в то же время повышает мотивированность к прохождению тестирования и получения необходимого лечения», — написал он в своем Telegram-канале.

Фильм даже показали в Госдуме.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Московская биржа открылась разнонаправленно

06.12 / Высокопоставленный чиновник ФСБ «потерял» 650 млн рублей: как раз на две заставы

31.01 / США приступили к оснащению подлодок новыми ядерными боеголовками малой мощности

14.01 / США перестали считать Китай страной, манипулирующей валютным курсом

10.02 / «Оскара» за режиссуру у Тарантино пока нет. Киноакадемики тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. В частности – зависть

07.12 / Итальянский политик просит Еврокомиссию направить наблюдателей в суд по делу Маркива

04.02 / Коронавирус создал проблему ретейлерам

05.02 / Митт Ромни стал первым республиканцем, который проголосует за импичмент Трампа

27.12 / Госдеп США дал подрядчикам «Северного потока 2» месяц на остановку работ

31.01 / Гончаренко: В ПАСЕ преобладают настроения о необходимости диалога с Россией. Мол, давайте умиротворим агрессора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика