Кудрин после фильма Дудя обещал провести проверку эффективности помощи ВИЧ-инфецированным

16.02.2020, 15:24, Новости дня

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в 2020 году будет проведена проверка эффективности мер помощи ВИЧ-инфицированным. Об этом он написал на своей страницу в Twitter.

Юрий Дудь снял нужный фильм об эпидемии ВИЧ в России. Уже инфицировано более 1 млн. В 2018 году от СПИДа умерло 37 тыс человек. В среднем по 100 человек в день. Сравните с коронавирусом. #ВИЧ пока в нашей стране — гораздо более реальная угроза https://t.co/5UkqKEnZV3 @yurydud

— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) February 16, 2020

Так Кудрин отреагировал на выпущенный журналистом Юрием Дудем фильм «ВИЧ-2020», который был опубликован на YouTube 11 февраля и набрал уже почти 12 млн просмотров.

Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что фильм повышает уровень информированности россиян о проблеме.

«Острота подачи некоторых фактов, с которой, повторюсь, можно дискутировать в научной или организационной плоскости, в то же время повышает мотивированность к прохождению тестирования и получения необходимого лечения», — написал он в своем Telegram-канале.

Фильм даже показали в Госдуме.