Психологи посоветовали, как перестать заедать стресс и похудеть

16.02.2020, 15:21, Разное

Многие люди, отмечают психологи, заедают стресс, поскольку под рукой всегда найдется какой-либо высококалорийный продукт, а это ведет к набору лишнего веса. Эксперты назвали способы преодоления подобной «зависимости».

Первый совет – повесить на холодильник замок, а ключ носить с собой. Человек, испытывая беспокойство, не утруждает себя тем, чтобы разобраться с проблемой, а находит более легкий путь – бежит за едой. Замок на холодильнике станет напоминанием, что этого делать нельзя. Под рукой всегда нужно держать не вазочку с печеньем или конфетами, а более полезные продукты, такие как яблоки, сухие крекеры, тыквенные семечки.

Следующий совет заключается в необходимости вести своеобразный «дневник питания». Психологи рекомендуют записывать все, что употреблялось в течение дня. Спустя две недели, можно пересмотреть записи и исключить из рациона продукты, способствующие набору лишнего веса. Если человеку сложно самому справиться с проблемой переедания, нужно найти профессионального психолога, который поможет разобраться в причинах такого пищевого поведения при стрессе.



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