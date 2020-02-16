Яна Поплавская раскритиковала слова Вадима Манукяна о пенсиях для российских звезд

16.02.2020, 15:21, Разное

Актриса Яна Поплавская негативно отнеслась к словам Вадима Манукяна, эксперта комиссии по СМИ при Общественной палате РФ, в отношении пенсий для представителей сферы шоу-бизнеса. В соответствии со словами знаменитости, сообщение сильно её разочаровало.

«В отношении Вадима Манукяна… Очень разочаровалась в нём. Дружить с ним больше не стану в Facebook. Поскольку подобное хайповое заявление в отношении превосходства актёров. Они пашут по 15 часов ежедневно. У меня большое число подписчиков и прочее… Да, люди весьма тяжело работают. Я тоже езжу по регионам. Также занимаюсь благотворительностью, однако не хвастаюсь этим перед всеми», — отметила Поплавская в эфире проекта «Место Встречи».

Участники выпуска передачи во время обсуждения решения столичных властей касательно ввода пенсионной надбавки для артистов-москвичей в объёме 30 тысяч рублей отметили большое отличие в получаемых выплатах между отдельными представителями отрасли. При этом многие считают неправильным поощрять исключительно тех, кто работает в Москве. Елена Ханга сообщала, что получает пенсию в размере 23 тысячи рублей, а Регина Дубовицкая может рассчитывать лишь на 16 тысяч рублей.

Блогер Вадим Манукян критически встретил сообщения представителей сферы шоу-бизнеса, которые «ноют о небольших пенсиях». Недовольство артистов он так же считает неоправданным. Манукян отметил, что в шоу-бизнесе не занимаются «непосильным трудом», отдельно указав на получение большей частью пенсионеров РФ выплат на уровне 10-15 тысяч рублей. Он добавил, что пенсию требуется повышать для обычных граждан страны.