«Кинопоиск» объяснил появление карты с украинским Крымом

16.02.2020, 15:12, Новости дня

Пресс-служба «Яндекса» объяснила, почему на сайте «Кинопоиск» в разделе «география фильмов» Крым отмечен территорией Украины.

Ранее пользователи обнаружили, что в разделе «география фильмов» в личном профиле Крым относится к территории Украины, а карта РФ отображается без Крыма. В «Яндексе», которому принадлежит портал, отметили, что это просто устаревшее изображение карты, информирует радиостанция «Говорит Москва».

«Эта карта была опубликована в 2010 году и носит иллюстративную роль. С тех пор она не обновлялась и не претендует на актуальность. Мы постепенно обновляем дизайн «Кинопоиска», этот раздел также будет обновлен», – заявили в «Яндексе».

В конце ноября прошлого года компания Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах.



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