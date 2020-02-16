Разбежавшийся пони устроил в Подольске ДТП. Видео

16.02.2020, 15:06, Новости дня

В Подольске неуправляемый пони с коляской разогнался по дороге общего пользования и врезался в легковушку.

Инцидент, по информации издания "Риамо в Подольске" произошел в микрорайоне Климовск 14 февраля. За несколько секунд до аварии хозяйка отчаянно пыталась остановить разбежавшееся животное, однако оно не слушалось.

В результате ДТП животное получило несколько порезов и ушибов, а на автомобиле появились вмятины. Люди не пострадали.