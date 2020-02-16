Шеф евродипломатии призвал ЕС отказаться от принципа единогласия

16.02.2020, 15:06, Новости дня

Брюссель должен отказаться от принципа единогласия при принятии решений, сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье, 16 февраля, Боррель предложил постепенно делать шаги в сторону отказа от этого принципа. "Например, если 25 стран выступают "за", то они должны быть в состоянии принять решение. Иначе наступит паралич", — пояснил он.

Сейчас принятие любого решения Евросоюза требует единогласия всех 27 стран — членов сообщества, в связи с чем процесс часто затягивается.

Боррель, кроме того, заявил, что ЕС должен научиться говорить на языке силы и начать действовать. "Европа должна развивать аппетит к силе, желание действовать", — подчеркнул он.

В этой связи глава европейской дипломатии напомнил, что ближайшее заседание министров иностранных дел 27 стран — членов ЕС пройдет 17 февраля. По мнению Борреля, оно и покажет, сможет ли Евросоюз действовать.

В повестке заседания Совета ЕС 17 февраля — конфликт в Сирии, ситуация в Ливии, а также ближневосточное урегулирование, пишет ТАСС.



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