Путин рассказал о своей идее, против которой были все

16.02.2020, 15:06, Новости дня

Инициатива об обеспечении учеников начальной школы бесплатным горячим питанием, озвученная президент РФ в его Послании Федеральному Собранию 15 января, сначала не получила одобрения. Кадры беседы, состоявшейся после заседания рабочей группы, показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Законодательные инициативы президента по организации бесплатного горячего питания для младших школьников были внесены в Госдуму 1 февраля. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин направил документ в профильный комитет по образованию и науке.

По словам Путина, шаги по реализации озвученного им предложения о школьном питании "дались непросто".

"Все были против", — рассказал он.

В тех регионах и школах, где уже есть техническая готовность, горячие питание младшим школьникам будет предоставляться уже с 1 сентября этого года. Остальных Путин попросил форсировать работу, чтобы к 1 сентября 2023 года младшие школьники по всей стране были обеспечены бесплатным качественным горячим питанием.