У напавшего на храм в центре Москвы изъяли нож и сверток с неизвестным веществом

16.02.2020, 15:06, Новости дня

Официальный представитель МВД Ирина Волк в воскресенье рассказала подробности задержания мужчины, напавшего утром на прихожан храма Святителя Николая в Москве. По словам Ирины Волк, у 26-летнего жителя Липецкой области Ефима Ефимова полицейские при обыске изъяли нож, перчатки и пакет с растительным содержимым. Источник ТАСС сообщил позднее, что, по некоторым признакам, в свертке находилась марихуана.

Задержанный ранее не был судим. В момент нападения он вел себя неадекватно. Ефимов ранил ножом двух пономарей, их пришлось отправить в больницу. По факту на падения на храм на Бакунинской улице возбуждено уголовное дело о побоях и хулиганстве.



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