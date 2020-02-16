Биатлонистки Павлова и Кайшева стали призерами Кубка IBU

16.02.2020, 15:06, Новости дня

В Италии на седьмом этапе Кубка IBU завершилась гонка преследования у женщин. Победу в ней одержала Элизабет Хергберг из Швеции. Она преодолела дистанцию десять километров за 31 минуту 53,8 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Следом за ней расположились сразу три представительницы РФ – Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Анна Никулина. Первые две стали призерами гонки. Павлова завоевала серебро (+57,4, 1 промах), а Кайшева – бронзу (+1.06,5, 1 промах).

Еще одна россиянка Анастасия Поршнева финишировала лишь 41-й, допустив девять промахов и уступив лидеру более шести минут.