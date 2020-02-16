Илон Маск назвал Facebook «отстоем» и призвал всех удалиться из популярной соцсети

16.02.2020, 15:04, Разное

Илон Маск в очередной раз критически вызвался о социальной сети Facebook. Предприниматель-новатор призвал к бойкоту популярного ресурса и порекомендовал всем его пользователям удалить свои аккаунты.

Недружелюбные отношения между Иланом Маском и Марком Цукербергом известны давно. Оба бизнесмена разбогатели благодаря высоким технологиям, однако откровенно враждуют уже давно. В этот раз мистер Маск снова высказал возмущение политикой Facebook. Причиной тому стал скандал с передачей личной информации о пользователях аналитической коммерческой организации. Сразу после инцидента с Cambridge Analytica Маск удалил свой профиль из соцсети, основанной Марком Цукербергом.

Также исчезли из Facebook и официальные страницы компаний Tesla и SpaceX. Теперь же бизнесмен призывает удалить учетные записи из соцсети всех остальных ее клиентов. Маск сравнил Facebook с водой, никто не допустил бы ее контроля одним человеком для сразу двух с половиной миллиардов граждан. Однако, уверен американский бизнесмен, люди, не задумываясь, доверяют контроль информации для такого же количества населения планеты.

Публикацию с призывом бойкотировать самую популярную социальную сеть Илон Маск снабдил удачным коллажем, изображавшим Марка Цукерберга, восседающего на императорском троне времен Римской империи. Саму же социальную сеть, ежедневно используемую миллионами пользователей, он назвал «отстоем».