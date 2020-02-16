Евросоюз признал неспособность отреагировать на большой кризис

16.02.2020, 14:51, Новости дня

В случае наступления крупного международного кризиса Евросоюз не сможет на него отреагировать, сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Если наступит большой кризис, то мы не сможем ответить на него», – передает его слова ТАСС.

Боррель также заявил, что Евросоюз должен отказаться от принципа единогласия при принятии решений и должен «учиться говорить на языке силы» и действовать.



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