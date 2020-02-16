Эмбер Херд снова подала на Джонни Деппа в суд: при чем здесь Харви Вайнштейн?

16.02.2020, 14:50, Разное

После того, как достоянием общественности стали аудиозаписи, из которых стало очевидным, что Эмбер Херд сама не раз поднимала руку на Джонни Деппа, в долгой судебной тяжбе экс-супругов впору было бы поставить точку. Адвокаты Деппа заявили, что эти записи свидетельствуют о клевете актрисы (в первую очередь речь идет о письме, в котором Эмбер описала в красках, как Депп бил ее, и фотографиях с запечатленным на них разгромом их дома) и указывают на то, что не он, а она практиковала домашнее насилие.

Но Херд, похоже, не намерена сдаваться. Актриса подала новое ходатайство в суд, по которому требует приобщить к делу отношения Джонни Деппа… с Харви Вайнштейном. Напомним, режиссера обвиняли в сексуальных действиях и неподобающем поведении, что вылилось в целое движение #MeToo.

Компания Вайнштейна продюсировала несколько фильмов с Джонни Деппом. А с кем поведешься, от того, как известно, и наберешься, — следуя этой истине, Херд запросила записи всех разговоров Деппа и Вайнштейна. Они, считает актриса, могут стать ключевым звеном в ее продолжающейся борьбе с бывшим.

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Согласно документам, полученным The New York Post, в ответ на новые требования Херд Депп подал петицию, в которой попросил суд не рассматривать заявление экс-супруги хотя бы потому, что предоставить детали разговоров с опальным кинопродюсером и Деппом физически невозможно. В ходатайстве Деппа, поданном в Верховный суд Манхэттена, говорится:

Требования являются чрезмерными и требуют предоставления документов, которые должным образом не подлежат обнаружению.

Напомним, в 2016 году после развода Эмбер обвинила Джонни в домашнем насилии (якобы он неоднократно избивал ее) и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий Деппу приближаться к ней. Суд удовлетворил иск актрисы. Актер долго избегал встреч с Эмбер, после чего сам подал на бывшую жену в суд. За клевету актер потребовал с Эмбер Херд 50 миллионов долларов. Суды продолжаются до сих пор, а актеры собирают все новые и новые доказательства вины друг друга.