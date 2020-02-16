В РПЦ сравнили гражданских жен с «бесплатными проститутками»

16.02.2020, 14:42, Новости дня

В Русской православной церкви раскритиковали женщин, соглашающихся на гражданский брак. Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов назвал их «бесплатными проститутками», сообщает «Интерфакс».

Смирнов заявил, что женщины сами не понимают, что такое брак и прикрываются термином «гражданский брак», потому что не хотят признаваться, что они «бесплатные проститутки». По его словам, в гражданском браке женщина просто «бесплатно оказывает услуги» и за настоящих жен их никто не считает.

Священник при этом отметил, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. По его мнению, мужчины в гражданском браке воспринимают своих жен как «временную утеху».

Заявление Смирнова прокомментировал «РБК» заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что своим заявлением Смирнов привлек внимание к проблемам женщин, которые сожительствуют с мужчинами без регистрации, «в свойственной ему образной манере». Кипшидзе предположил, что священник хотел сказать о психологической травме, которую при сожительстве мужчины наносят женщинам, отказываясь брать на себя семейные обязательства и беспричинно оставляя их некоторое время спустя.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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