В ЕС захотели отказаться от принципа единогласия при принятии решений

16.02.2020, 14:37, Новости дня

Европейский союз должен отказаться от принципа единогласия при принятии решений, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Нам необходимо постепенно делать шаги в сторону отказа от принципа единогласия. Например, если 25 стран выступают «за», то они должны быть в состоянии принять решение. Иначе наступит паралич», – приводит его слова ТАСС.

В настоящее время принятие любого решения в ЕС требует единогласия всех 27 стран – членов сообщества, в связи с чем процесс часто затягивается на месяцы, а иногда и на годы.

Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала инициативу Борреля о том, чтобы перейти от единогласного одобрения продления санкций к утверждению их большинством голосов стран – членов Евросоюза.



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