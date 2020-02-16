В Петербурге мужчина выбросил подругу в реку и утонул, спасая ее

16.02.2020, 14:30, Новости дня

В Петербурге мужчина выбросил в Фонтанку свою спутницу, а затем утонул.

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе в ночь на 16 февраля. Мужчина, предположительно, в состоянии сильного алкогольного опьянения, пожалел о своем поступке и какое-то время пытался спасти подругу при помощи подручных средств, а затем бросился за своей спутницей в реку.

 

Прохожим вместе с полицейскими удалось вытащить женщину из воды, однако мужчину нашли лишь к утру, его тело обнаружили водолазы. По информации издания "Известия.78", погибшим оказался 63-летний рабочий, уроженец Узбекистана.

Пострадавшую — 48-летнюю женщину — доставили в больницу с переохлаждением.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / Лукашенко предрек Белоруссии непростой год

03.12 / В промзоне Петербурга начался крупный пожар

30.01 / Не батон, а караимский пирог: в горсовете Керчи объяснили подарки блокадникам

31.12 / ГТС Украины и Словакии подписали договор о транзите газа

03.02 / Победительница Australian Open Кенин поднялась на седьмое место в рейтинге WTA

07.02 / Новосад после встречи с Сийярто: Мы закрываем политические дискуссии по языковому вопросу в школах нацменьшинств

08.01 / Автоновости: Пикап Foton Tunland покинул российский авторынок

03.02 / Украинский тест на коронавирус будет готов через две недели – СМИ

10.02 / «Панцири» отразили две атаки дронов на Хмеймим

28.01 / Премьер-министр Катара подал в отставку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика