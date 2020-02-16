В Петербурге мужчина выбросил подругу в реку и утонул, спасая ее

16.02.2020, 14:30, Новости дня

В Петербурге мужчина выбросил в Фонтанку свою спутницу, а затем утонул.

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе в ночь на 16 февраля. Мужчина, предположительно, в состоянии сильного алкогольного опьянения, пожалел о своем поступке и какое-то время пытался спасти подругу при помощи подручных средств, а затем бросился за своей спутницей в реку.

Прохожим вместе с полицейскими удалось вытащить женщину из воды, однако мужчину нашли лишь к утру, его тело обнаружили водолазы. По информации издания "Известия.78", погибшим оказался 63-летний рабочий, уроженец Узбекистана.

Пострадавшую — 48-летнюю женщину — доставили в больницу с переохлаждением.