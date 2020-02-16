«Я обязан вселять в вас всякую чушь»: Скабеева напомнила о видео с Зеленским

16.02.2020, 14:30, Новости дня

Украинским феноменом назвала президента этой страны Владимира Зеленского российская телеведущая Ольга Скабеева. По ее словам, это первый в мире комик, который умеет пародировать самого себя в будущем. Или, по крайней мере, умел, уточнила она.

На видео, размещенном Скабеевой в своем "Инстаграме", комик Зеленский пародирует президента Украины, обещая "в следующем году вернуть Крым".

"Я, конечно, слабо в это верю, но как президент я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день, бла-бла-бла и всякую чушь", — продолжил Зеленский.

 

 

 

 

 

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Публикация от Ольга Скабеева #60минут (@olgaskabeeva) 14 Фев 2020 в 1:27 PST

Накануне украинский президент выступил на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что в октябре хотел бы провести местные выборы на всей территории Украины. "Хотелось бы и в Крыму", — добавил он.

Зеленский также заявлял, что переговоры в "нормандском формате" по Украине дают мелкие, но результаты, однако там не поднимается вопрос Крыма. Он озвучил планы по созданию новой международной площадки для обсуждения судьбы полуострова, к работе которой необходимо подключить и США.

Глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина предположила, что Зеленского "мучают фантомные планы", и призвала Киев отказаться от претензии на полуостров.



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