Поножовщина в столичном храме: возбуждено дело

16.02.2020, 14:30, Новости дня

Против мужчины, напавшего с ножом на служителей церкви в Москве, возбуждено уголовное дело по двум статьям, заявил официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром перед началом службы в храме Святителя Николая на Бакунинской улице в Басманном районе столицы молодой человек набросился с ножом на служителей церкви. Очевидцы инцидента утверждают, что вошедший в храм человек очень хорошо ориентировался в помещении и уверенно направился в алтарную часть – видимо, был знаком с устройством храмов. Заметив неадекватное поведение мужчины, к нему вышел настоятель храма. Тогда мужчина набросился на него с ножом. Нападавшего остановили пономари, получив несколько ранений. Затем злоумышленника смогли скрутить прихожане и сдали его прибывшим сотрудникам полиции.

Нападавший задержан, им оказался 26-летний житель Липецкой области Ефим Ефимов. Полицейские возбудили уголовное дело о побоях и хулиганстве (ст. 213 и 116 УК РФ).

 



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