В Rainbow Six Siege появятся новые персонажи

16.02.2020, 14:30, Разное

Разработчики из Ubisoft после многочисленных слухов всё же представили новую операцию Void Edge для тактического шутера Rainbow Six Siege. В игре появились новые персонажи, а также обновленная карта.

Первым героем стал защитник Орикс с высоким показателем силы, из-за чего он может пробивать незащищённые стены, также персонаж способен запрыгивать в открытые люки на верхних этажах. Вышеназванные умения расходуют энергию, которая, впрочем, довольно быстро восстанавливается. Второй героиней является Яна, выступающая за сторону атаки. Её особенность заключается в наличии собственной управляемой голограммы. Впрочем, двойник очень хрупкий, и даже самый легкий урон деактивирует его.

Карта «Орегон» была полностью переработанной, также разработчики немного изменили систему разрушения преград – она стала не такой хаотичной. Боты атакующей команды теперь появляются на первой выбранной точке входа.