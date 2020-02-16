Иосиф Пригожин не смог «слюни подобрать» при виде 51-летней Валерии в дерзком образе

16.02.2020, 14:30, Разное

Иосиф Пригожин восхитился необычным образом собственной жены, представшей в дерзком образе. Валерия в свои 51 лет не стесняется выходить на сцену в достаточно откровенных и необычных нарядах.

Продюсер признался, что восхищен своей красавицей-женой. Не так давно Валерия стала участницей необычной фотосессией, кадры из которой Иосиф Пригожин постепенно публикует на странице Instagram. Под одним из постов знаменитость отметил, что не может придумать подходящий комментарий. Продюсер подчеркнул особенно пикантный образ Валерии, в котором она, по его словам, выглядит настолько круто, что он не может «слюни подобрать».

Пригожин пишет о готовности «немного поспамить», поскольку набралось большое количество весьма необычных образов. Теперь муж Валерии готов ими поделиться с поклонниками. Продюсер отметил, фото его супруги не проходили обработку, поэтому не имеют ретуши.