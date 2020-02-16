Уитни Хьюстон устроит мировое турне в виде голограммы

16.02.2020, 14:21, Разное

Легендарная певица Уитни Хьюстон вскоре вернется на сцену в качестве голограммы. Напомним, что 48-летняя исполнительница скончалась почти 8 лет назад, а свое последнее выступлении вообще провела в 2010 году.
Грядущее мероприятие назначено на 25 февраля в Шеффилде. В целом, шоу рассчитано на 1,5 часа и включает самые известные композиции певицы, например, I Wanna Dance With Somebody или Greatest Love Of All. По словам некоторых зарубежных музыкальных критиков, данная концепция является жуткой. Остальные эксперты раскритиковали идею за то, что её главной целью является попытка нажиться на мертвых. Некоторым этот замысел всё-таки нравится – подобное «воскрешение» Уитни Хьюстон может стать очередной музыкальной тенденцией: в ней будут использоваться современные технологии, чтобы «возродить» живые выступления умерших знаменитостей.

Возможно, следующей, после Хьюстон, певицей в этом списке станет Эми Уайнхаус. Через некоторое время поклонники и вовсе смогут «загрузить» любимых исполнителей в своих домах, что бы те выступали, когда им захочется.



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