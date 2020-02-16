США вооружают Украину для защиты от российской агрессии – Помпео

16.02.2020, 14:18, Новости дня

Соединенные Штаты предоставляют Украине военную помощь для защиты от агрессии Российской Федерации. Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля, пресс-служба Госдепартамента опубликовала расшифровку его выступления. 

«Россия захватила Крым и части восточной Украины и Грузии… США вооружили Украину, чтобы помочь этой смелой нации защищаться от российской агрессии и совместно с балтийскими странами работали над кибербезопасностью для защиты от многократных кибератак Москвы», – сказал Помпео. 

Госсекретарь подчеркнул, что Вашинтон поддерживает суверенитет и независимость Украины и других «европейских друзей» США. 

«Сейчас, более чем через 30 лет со времени падения [Берлинской] стены, страны, которые не уважают суверенитет, все еще угрожают нам. Некоторые нации все еще стремятся создавать империи», – сказал он и раскритиковал действия России, Ирана и Китая. 

56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества, открылась в Германии 14 февраля и продлится включительно до 16 февраля. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В конце августа 2019 года президент США Дональд Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине для укрепления национальной безопасности и обороны, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов в Украине используются в интересах Вашингтона.

В сентябре Белый дом разблокировал предоставление $250 млн по линии Пентагона, а Государственный департамент США согласовал выдачу Украине $141,5 млн на снайперские винтовки и гранатометы. В январе 2020 года Счетная палата Соединенных Штатов пришла к выводу, что решение о замораживании военной помощи Украине было незаконным.

В оборонном бюджете США на финансовый 2020 год предусмотрено $300 млн помощи Вооруженным силам Украины. Речь идет о выделении денег на «летальные средства обороны, а также на крылатые ракеты береговой обороны».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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