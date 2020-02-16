США вооружают Украину для защиты от российской агрессии – Помпео

16.02.2020, 14:18, Новости дня

Соединенные Штаты предоставляют Украине военную помощь для защиты от агрессии Российской Федерации. Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля, пресс-служба Госдепартамента опубликовала расшифровку его выступления. 

«Россия захватила Крым и части восточной Украины и Грузии… США вооружили Украину, чтобы помочь этой смелой нации защищаться от российской агрессии и совместно с балтийскими странами работали над кибербезопасностью для защиты от многократных кибератак Москвы», – сказал Помпео. 

Госсекретарь подчеркнул, что Вашинтон поддерживает суверенитет и независимость Украины и других «европейских друзей» США. 

«Сейчас, более чем через 30 лет со времени падения [Берлинской] стены, страны, которые не уважают суверенитет, все еще угрожают нам. Некоторые нации все еще стремятся создавать империи», – сказал он и раскритиковал действия России, Ирана и Китая. 

56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества, открылась в Германии 14 февраля и продлится включительно до 16 февраля. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В конце августа 2019 года президент США Дональд Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине для укрепления национальной безопасности и обороны, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов в Украине используются в интересах Вашингтона.

В сентябре Белый дом разблокировал предоставление $250 млн по линии Пентагона, а Государственный департамент США согласовал выдачу Украине $141,5 млн на снайперские винтовки и гранатометы. В январе 2020 года Счетная палата Соединенных Штатов пришла к выводу, что решение о замораживании военной помощи Украине было незаконным.

В оборонном бюджете США на финансовый 2020 год предусмотрено $300 млн помощи Вооруженным силам Украины. Речь идет о выделении денег на «летальные средства обороны, а также на крылатые ракеты береговой обороны».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Валентина Семеренко заняла девятое место в спринте Кубка мира по биатлону, Пидгрушная – 12-я

06.02 / Новейшие корабли ЧФ провели первые учения в Средиземном море

10.12 / Названа причина смерти Лужкова

31.01 / Коронавирус 2019-nCoV. Зараженных уже больше, чем во время эпидемии SARS в 2003 году

20.01 / Российские гимнасты вступили в спор между ВАДА и РУСАДА

21.01 / Пассажир экстренно севшего в Казани рейса из Москвы умер

02.12 / Появились сведения о раздельном проживании Трампа с женой

30.12 / Автомобиль разорвало пополам в ДТП под Саратовом

03.01 / Жена написавшего прощальное письмо онколога рассказала о состоянии супруга

01.02 / Собчак призналась, что у нее «коронавирус»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика