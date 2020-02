Наука: В Трансильвании нашли ископаемое млекопитающее с крошечным мозгом

16.02.2020, 14:14, Разное

Румынские палеонтологи обнаружили в Трансильвании новый род и вид млекопитающих, живший в конце мелового периода. Как пишут ученые в Proceedings of the National Academy of Sciences, похожий на грызуна Litovoi tholocephalos относился к отряду многобугорчатых и обитал на острове.

Вероятно поэтому у него был крошечный объем мозга, сравнимый с мозгом цинодонтов — предков млекопитающих. Но обонятельные луковицы и мозжечок (отвечающий за координацию движений и регуляцию равновесия) оказались непропорционально большими.

Многобугорчатые были названы так за то, что у них на коренных зубах вырастали бугорки. Млекопитающие из этого отряда обитали по всей планете, на материках Лавразия (в Северном полушарии) и Гондвана (в Южном). Многобугорчатые появились в юрском или даже триасовом периоде и исчезли около 35 миллионов лет назад, в палеогене. Внешне они были похожи на грызунов, а по величине они варьировали от размеров современной мыши до гигантского ископаемого бобра, весившего около 100 килограммов. Эти млекопитающие занимали различные экологические ниши — жили в норах, как современные суслики, на деревьях, как белки, или на открытых пространствах, как тушканчики. Судя по строению таза, многобугорчатые, подобно современным сумчатым, рожали крошечных недоразвитых детенышей.

Судя по разнообразию видов, найденных на территории современной Азии, многобугорчатые появились именно там. Но они процветали и на территории современной Европы. Так, в Румынии, Франции, Испании и Бельгии неоднократно находили окаменелости животных из семейства когаионид. Они появились в конце мелового периода на территории современной Румынии, которая в то время представляла собой архипелаг. Вероятно поэтому они выжили во время мел-палеогенового вымирания и исчезли около 55 миллионов лет назад. Как и у некоторых современных грызунов, у когаионид была рыжая эмаль зубов. Они были небольших размеров и весили до 180 граммов (примерно как современная черная крыса средней упитанности). Некоторые когаиониды, предположительно, были насекомоядными.

В 2014 году палеонтологи под руководством Золтана Цсики-Сава (Zoltán Csiki-Sava) из Бухарестского университета нашли на северо-западе Румынии неполный скелет нового рода и вида когаионид, живших в конце мелового периода (72-66 миллионов лет назад). В том числе сохранились бо́льшая часть черепа, позвонки, ребра, кости конечностей и таза. По-видимому, это были довольно крупные представители семейства, по оценкам авторов исследования они весили около 166 граммов. Авторы назвали новый род и вид Litovoi tholocephalos, в честь валашского военачальника XIII века Литовоя. Видовое имя отражает форму черепа животного, в переводе с греческого tholocephalos — куполообразная голова.

Наверху: сравнение размеров черепа и мозга многобугорчатых. В центре — изучаемый вид: Litovoi tholocephalos. Внизу: архипелаг, который представляла собой Европа в конце мелового периода. Звездочкой отмечен остров, на котором жили толоцефалы.

Судя по размерам черепа Litovoi tholocephalos, у него был очень маленький мозг. Исследователи сравнили соотношения размеров черепа к размеру тела у 533 ископаемых млекопитающих и предков млекопитающих, цинодонтов (звероподобных ящеров). У толоцефала это соотношение оказалось сравнимо с размерами мозга цинодонтов или базальных млекопитающих, и меньше, чем у остальных многобугорчатых. В то же время некоторые отделы мозга — обонятельные луковицы и мозжечок, отвечающий за координацию движений и равновесие, — оказались непропорционально большими. Исследователи объясняют такое несоответствие тем, что толоцефалы жили на острове и поэтому у них развилась островная карликовость. С другой стороны, ученые замечают, что размеры тела у этих млекопитающих вместе с мозгом не уменьшились. К тому же уменьшение мозга оказалось избирательным, видимо, острый нюх и хорошая координация были важны для толоцефалов.

Ранее палеонтологи выяснили, что уменьшить млекопитающих в размерах может повышение окружающей температуры. Ученые проанализировали изменения температуры в кайнозойскую эру и обнаружили, что вслед за ее повышением некоторые млекопитающие мельчали.