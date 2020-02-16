Путин рассказал о противниках решения о бесплатном питании для школьников

16.02.2020, 14:12, Новости дня

Инициатива по обеспечению учеников начальных классов школ горячим питанием была поддержана не всеми, сообщил президент Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Непросто далось. Все были против!» – рассказал Путин во время встречи с участниками рабочей группы по поправкам в Конституцию России, передает РИА «Новости».

Напомним, 15 января президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию поручил бесплатно обеспечить всех школьников начальных классов в РФ горячим питанием. При этом в регионах будет выстраиваться система закупки местных продуктов для приготовления обедов ученикам.

В школах, технически готовых к этому, бесплатное горячее питание появится с 1 сентября 2020 года, по всей стране – не позднее 1 сентября 2023 года.



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