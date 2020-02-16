Глава Союза женщин не ожидала таких слов от представителя РПЦ

16.02.2020, 14:06, Новости дня

Председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова назвала слова протоиерея Дмитрия Смирнова "некрасивыми и неправильными", сообщает РИА Новости. Комментируя высказывание Смирнова, назвавшего женщин, состоящих в гражданском браке, "бесплатными проститутками", Лахова отметила, что каждый защищает свои ценности. Под ценностями Лахова подразумевает традиционную семью, уточняет агентство.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества "OrthodoxBRO" назвал женщин, состоящих в так называемом "гражданском браке", бесплатными проститутками.

Лахова, считая, что протоиерей грубо и неожиданно для церкви оскорбил немало женщин, тем не менее отмечает, что таким способом Смирнов защищает традиционную семью, освященную узами брака.

С ее словами согласен заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В разговоре с корреспондентом ТАСС Кипшидзе указал, что церковь стоит на стороне законного брака и сопереживает женщинам, которые становятся жертвами безответственности мужчин. "Это, скорее, упрек мужчинам, которые боятся регистрировать брак", – считает Кипшидзе. При этом церковь стоит на стороне женщин, желающих оформить отношения.



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