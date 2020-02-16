Опубликована декларация о доходах Ермака

16.02.2020, 14:06, Новости дня

Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак обнародовал свои доходы. На сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции опубликована декларация, согласно которой он заработал 10,4 тысячи долларов в 2019 году. Также Ермаку принадлежит квартира в украинской столице площадью 107,8 квадратных метра, Toyota Camry 2015 года и части корпоративных прав в девяти компаниях.

Наличными чиновник имеет 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро, около тысячи долларов в национальной валюте — в двух украинских банках. Банку он должен более полусотни тысяч долларов. Частным лицам Ермак сам одолжил 56,4 тысячи долларов, а задолженность перед ним со стороны ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" (99% корпоративных прав принадлежат Ермаку) составляет более 340 тысяч долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана и назначил Ермака на должность во вторник. Раньше Ермак был советником главы государства.

Система электронного декларирования введена на Украине с 2016 года. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции было создано для проверки деклараций. За подачу ложной информации –административная и уголовная ответственность.



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