«Манчестер Сити» могут лишить чемпионства в АПЛ

16.02.2020, 14:06, Новости дня

Английский клуб "Манчестер Сити", отстраненный на два года от участия в еврокубках за финансовые манипуляции, может быть подвергнут дополнительным наказаниям. Речь идет о чемпионстве "горожан" в английской премьер-лиге в сезоне-2013/14, которое теперь вызывает много вопросов.

Как сообщает Daily Mail, руководство АПЛ может снять очки с команды Хосепа Гвардиолы в период с 2012-го по 2016 год, когда совершались махинации.

В сезоне-2013/14 "Манчестер Сити" опередил "Ливерпуль" всего на два балла, заняв первое место в чемпионате Англии. Лишившись очков за нарушение Fair Play, "горожане" потеряют и титул чемпиона страны-2014.



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