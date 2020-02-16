Конгрессмен Шифф: Россия – не главная угроза для Запада

16.02.2020, 14:06, Новости дня

Главная угроза для Запада в долгосрочном аспекте — не Россия, а Китай. Об этом сообщил на пресс-конференции в Мюнхене глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

Речь идет об использовании Китаем технологий и экономической мощи, пояснил он. Соединенные Штаты ранее уже неоднократно обвиняли КНР в кибератаках, угрозах стабильности на Ближнем Востоке, промышленном шпионаже. В Пекине все обвинения отвергают, заявляя, что крупнейшая угроза для глобального мира и безопасности — сами США.

При этом Шифф отметил, что сейчас одна из основных угроз исходит от РФ — это ее "вмешательство в демократические процессы" в других странах, передает РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие обвинения "абсолютно голословными", а глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов в подтверждение этих обвинений нет.

Накануне глава МИД Польши Яцек Чапутович сообщил на брифинге в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, что РФ представляет собой очень серьезную угрозу, и что она — серьезный игрок, действующий в ущерб интересам Запада, в ущерб демократии.

Выступавший в Мюнхене президент Литвы Гитанас Науседа в своей речи также говорил о необходимости сдерживания России, обосновав необходимость размещения американского воинского контингента в Литве "угрозой безопасности" со стороны нашей страны.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Трамп назвал Трюдо двуличным из-за его шуток, премьер Канады отрицает, что смеялся над американским лидером

04.02 / В еловых досках псковские таможенники нашли 74 тысячи пачек сигарет

07.02 / Гимнастка Солдатова назвала причину своей госпитализации

17.01 / Политика: Мишустин выберет министров – носителей особого импульса

17.12 / Яценюка и Турчинова лишили государственной охраны

13.12 / Аваков заявил, что «народные милиции» в «ЛДНР» должны быть распущены, и предложил компромисс

15.12 / «Шахтер» продлил контракт с игроком сборной Украины

10.12 / «Нормандский саммит» в Германии и Франции сочли «раздутой сенсацией»

19.01 / Медведев заявил, что на отставку российского правительства повлиял «фактор времени»

13.12 / В Москве наградили победителей конкурса «Цифровой прорыв»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика