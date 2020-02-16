Евросоюз собрался развивать «аппетит к силе»

16.02.2020, 14:05, Новости дня

ЕС должен научиться говорить на языке силы, сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Европа должна учиться говорить на языке силы. Многие думают, что это военная сила, да, но не только. Европа должна развивать аппетит к силе, желание действовать, а не только говорить каждый день, что «мы обеспокоены», «мы очень обеспокоены», «мы чрезвычайно обеспокоены». Мы должны быть способны действовать», – передает его слова ТАСС.

Напомним, Боррель в конце 2019 года сменил на посту главы европейской дипломатии Федерику Могерини.