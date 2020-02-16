Автор саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов разбился о скалы в Австралии

16.02.2020, 14:04, Разное

В Австралии погиб российский музыкант Андрей Иванов, известный созданием проекта Triplex. Автор саундтрека к телесериалу «Бригада» разбился о скалы Зеленого континента.

За время творческой карьеры 47-летний Иванов приобрел популярность благодаря созданию ремиксов и музыке к фильмам. В начале 2000-х годов его произведения были известны едва ли не каждому россиянину и жителю СНГ. Последнее время Андрей Иванов работал с творческой школе музыканта и продюсера Игоря Матвиенко. Также артист выступал с сольными концертами. На отдыхе в Австралии он находился вместе с женой, трагедия произошла из-за сильного течения вблизи пляжа Бонди Бич. Им музыканта унесло в океан, после чего ударило о скалы.

Супруга Иванова выжила, сам же артист от полученных травм скончался. Смерть Андрея Иванова прокомментировал популярный радиоведущий Михаил Козырев, знавший музыканта на протяжении многих лет. С его слов, погибший был светлым человеком, сделавшим много хороших дел и всегда приходящим на помощь в трудную минуту. Кроме музыки к « Бригаде», группа Triplex, созданная в 1992 году, записала саундтреки к фильмам «Собака Баскервилей», «Коллекционер», «Бой с тенью» и другим картинам.

Коллектив был удостоен множества наград, в том числе, и за лучшие ремиксы года. По свидетельству экспертов одного из отечественных музыкальных журналов, ремикс к истории о Саше Белом и его «бригаде» был в 200-х годах самым популярным рингтоном для сотового телефона. На одном этом треке автор заработал порядка миллиона долларов.