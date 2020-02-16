Американцам объяснили, почему РФ сможет достроить «Северный поток – 2»

16.02.2020, 13:58, Новости дня

Министр энергетики США Дэн Бруйетт ошибается, утверждая, что РФ якобы не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток – 2», считает директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

В комментарии РИА «Новости» Гусев объяснил, почему американцы очень хотят, чтобы РФ не смогла достроить «Северный поток – 2».

«Первая [причина] – оставить Европу без природного газа, так как есть дефицит энергоресурсов в основной части европейских стран достаточно большой», – сказал он, добавив, что второй причиной является стремление «обесточить» Россию.

«Северный поток – 2» – это улица с двусторонним движением, это выгода и для Европы, и для России. Поэтому, конечно, США не заинтересованы в окончании строительства газопровода», – сказал аналитик.

«Но министр энергетики США ошибается, что РФ не сможет сама достроить. У нас есть трубоукладчик «Академик Черский», который сейчас идет с Дальнего Востока», – отметил Гусев, добавив, что в скором времени он придет к месту строительства.

«Кроме того, у нас есть несколько плавучих барж, которые работают не на очень больших глубинах, правда, но этого будет достаточно, чтобы достроить ту часть, которая будет выходить на сушу», – отметил он.

По словам эксперта, США хотят торговать с Европой и поставлять странам сжиженный газ, однако такой газ будет дорогим для европейских потребителей.

Ранее Бруйетт заявил, что Вашингтон уверен в неспособности РФ без посторонней помощи достроить газопровод «Северный поток – 2». В Газпроме в ответ посоветовали США «никогда не говорить никогда».