В Китае за сокрытие симптомов коронавируса теперь может грозить смертная казнь

16.02.2020, 13:57, Новости дня

В Китае ввели уголовное преследование за сокрытие симптомов коронавируса. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Beijing Daily.

Согласно решению китайского суда, человек, ставший причиной распространения инфекции и скрывший это, может быть приговорен к тюремному сроку от 10 лет до пожизненного или к смертной казни.

Также к ответственности могут привлечь за искажение информации о состоянии больного и сокрытие истории путешествий.

Ранее администрация китайского города Ухань ввела жесткий карантин на территории всех жилых комплексов и запретила жителям покидать свои микрорайоны.

Новым типом коронавируса по всему миру заразились 69 тысяч человек, умерли 1 669 человек. В Китае заразились 68,5 тысячи, из них 1665 человек скончались, 9419 излечились и выписаны из больниц.