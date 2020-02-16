Автор музыки к «Бригаде» разбился насмерть в Австралии

16.02.2020, 13:51, Разное

Автор саундтрека к культовому сериалу «Бригада», основатель группы Triplex Андрей Иванов скончался в Австралии, где 47-летний музыкант отдыхал с супругой. Он погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбук» журналист и ведущий Михаил Козырев. 

По данным СМИ, Иванов плавал в океане, когда его стало уносить дальше от берега сильным течением. После этого волны выбросили его и супругу на скалы. Андрея спасти не удалось. 

Стоит отметить, что почти каждый трек Triplex становился хитом в 2000-е годы. Группа написала музыку к сериалам «Бригада», «Собака Баскервилей» и «Бой с тенью». 



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