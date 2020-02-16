Союз женщин возмутился словами протоиерея Смирнова о сожительницах

16.02.2020, 13:44, Новости дня

Заявление главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова о том, что женщин, соглашающихся на сожительство с мужчиной без оформления брака, можно считать «бесплатными проститутками», некрасиво и неправильно, сообщила сенатор, глава Союза женщин РФ Екатерина Лахова.

«Высказывание это, конечно, глупое оскорбление, неожиданное для церкви», – сказала она РИА «Новости».

Лахова при этом отметила, что так в РПЦ защищают традиционную семью. «Это же люди – каждый, как может, так и защищает свои ценности. Поэтому можно сказать [о высказывании] – нельзя, некрасиво, неправильно, но это их позиция», – добавила она.

По ее словам, Русская православная церковь таким образом пытается донести, что семья – «это основа нашего всего, всей нашей жизни, которая строится на любви, уважении и ответственности».

«Возможно, они в очень грубой форме это высказали, но очень часто именно гражданский брак строится больше на сексуальных отношениях», – добавила председатель Союза.

Ранее Смирнов заявил, что женщин, которые живут в гражданском браке, можно сравнить с «бесплатными проститутками».

Зампред комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина назвала его слова оскорблением, заявив, что так в ЗАГС людей загнать нельзя.

В РПЦ заявили, что протоиерей Димитрий Смирнов не хотел оскорбить женщин, которые живут в гражданском браке, а упрекал мужчин, которые не берут на себя ответственность.



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