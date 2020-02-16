Порожняк и враскоряку: переводчики поделились секретами работы с Путиным

16.02.2020, 13:32, Новости дня

Переговоры на высшем уровне часто носят гриф "совершенно секретно", и переводчики услышанным не делятся даже со своими близкими, рассказал программе "Москва. Кремль. Путин" советник Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков.

Третий секретарь Департамента Наталья Красавина, в свою очередь, рассказала, что за закрытыми дверями беседа глав государств "может пойти в разные стороны", как и любой живой разговор. "В зависимости от ее участников, от формата, от темы, от того, насколько они уже знакомы", — пояснила переводчик.

Второй секретарь департамента Сергей Чудинов отметил, что главное для переводчика – понимать, что в случае ошибки конец света не наступит, и продолжать свою работу.

Алексей Садыков вспомнил об одной из ошибок, допущенных в ходе переговоров с участием российского президента: "Случайно уже из-за усталости перепутал, назвал не ту страну. Он (Путин – ред.) повернулся ко мне и строго сказал: "Слушай меня внимательно".

Настоящим профессиональным вызовом для переводчиков становятся подчас непереводимая игра слов и выражения, которые нередко употребляет российский президент.

"Он сказал: "Мы не будем стоять враскоряку". Я был начинающим переводчиком, я посмотрел репортаж по телевизору, я тогда подумал: "Слава Богу, мне не пришлось это переводить", — вспомнил Алексей Садыков. – Тогда, 10 лет назад, мне это казалось очень, очень сложным, да и сейчас сложно".

Фразу Путина "Донбасс порожняк не гонит" потом долго обсуждали в переводческом сообществе, рассказывает Наталья Красавина. Пришли к выводу, что это "что-то вроде "Донбасс ерунды не говорит".

В 2017 году Путин пошутил на Петербургском экономическом форуме, приветствовав собравшихся фразой: "Вольно!". "Вот это был совершенно неожиданный момент, никто его не мог предвидеть, — говорит Алексей Садыков. — Буквально за полсекунды мне в голову пришел нужный вариант, потом я сверял со словарем. Это вот именно переводческая догадка, потому что тогда я не помнил этот термин".