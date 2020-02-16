Церковь прокомментировала случившееся в московском храме

16.02.2020, 13:31, Новости дня

Глава Информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков надеется, что власти Москвы усилят защиту столичных храмов, духовенства и прихожан от террористов и психически больных людей. Соответствующие документы сейчас оформляются, добавил отец Александр.

Как сообщил глава комиссии "Интерфаксу", храмы открыты весь день и неадекватные граждане представляют реальную опасность для верующих. Священник напомнил, что московские церкви уже становились объектами нападения.

В воскресенье утром 26-летний житель Липецкой области Ефим Ефимов, вооруженный ножом, ранил двух пономарей в храме Святителя Николая на Бакунинской улице. Пострадавшим оказывают помощь в больнице.

Нападавшего задержали прихожане и передали прибывшим полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / Сокуров призвал лишить Кадыровых званий Героя России. Путин отказался

27.01 / Боррель — ЕС вернулся на мировую арену и должен укрепить своё геополитическое влияние

27.12 / Нетаньяху победил на выборах лидера «Ликуд»

30.01 / Коронавирус 2019-nCov. Пассажиров круизного лайнера не выпускают на берег в Италии из-за болезни туристки из Гонконга

20.01 / Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»

02.02 / В Киеве застрелили мужчину – полиция

12.12 / Audacity. Вышел клип рэпера Stormzy, снятый в Киеве. Видео

31.12 / Иностранный агент в Кремле. Владислав Иноземцев об итогах 20 лет диверсионной деятельности Путина на посту президента

22.12 / Детям в Челябинске подарили на Новый год просроченные конфеты

12.12 / Подлодка затонула в Приморье по пути на утилизацию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика