Генерал Резанцев об инциденте с американцами: после перебранки началась беспорядочная стрельба

16.02.2020, 13:31, Новости дня

Начальник координационного центра Вооруженных сил РФ в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал о деталях конфликта, который произошел между американскими военнослужащими и местным населением 12 февраля в провинции Хасеке на севере страны.

Все началось с того, что сирийские военные остановили на блокпосту в районе населенного пункта Харбат-Хамо воинскую колонну США, отклонившуюся от маршрута. Американцам пытались запретить проезд через Харбат-Хамо. Возникла перебранка, после чего военнослужащие США открыли беспорядочную стрельбу по местным жителям: женщинам, детям, старикам. Причем ни у кого из них оружия не было. В результате погиб 14-летний мальчик Фейсал Халид Мухаммад, еще один местный житель получил ранения.

Как сообщил Резанцев, американцы, в нарушение всех договоренностей, отклонились от ранее спланированного маршрута на три с половиной километра, и захотели проехать через Харбат-Хамо. Кроме того, на блокпосту одна из машин коалиции застряла на обочине, а вторая сломалась.

Конфликт удалось прекратить благодаря российским военным: они вывели американскую колонну к пункту базирования. При этом американцы сами обратились к россиянам за экстренной помощью, указал генерал.

Резанцев добавил, что американцам повезло, что они остановились на въезде в деревню, а не заехали вглубь, потому что вывести их из населенного пункта было бы проблематично. "Вели они себя не совсем правомерно", — приводит слова российского генерала РИА Новости. Военные США продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению, добавил он.

После визита непрошеных гостей в деревне прошел импровизированный митинг протеста, на который собрались около тысячи человек.

Со своей стороны, отец погибшего мальчика Халид Бари Аль Мухаммад заявил, что Сирия "страдает не только от боевиков, она страдает и от американской оккупации".