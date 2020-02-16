Исследователи предрекли поглощение Земли Солнцем через 5 миллиардов лет

16.02.2020, 13:31, Разное

По словам ученых, через несколько миллиардов лет Землю поглотит Солнце. Это связано с тем, что единственная звезда Солнечной системы начнет сильно нагреваться и увеличиваться в размерах.

Впрочем, уничтожение Голубой планеты, отмечают эксперты, произойдет еще до того, как Солнце начнет «расширяться». Из-за большого количества энергии вследствие ядерного синтеза, океаны на Земле начнут кипеть, поэтому через 1,5-2 миллиарда лет жизни на ней точно не останется. Еще через примерно такой же отрезок времени лет звезда станет красным гигантом и поглотит, для начала, Венеру и Меркурий. Что касается следующей планеты по списку, то она пока не известна. Земля находится в 150 миллионах километров от светила, но, скорее всего, также будет поглощена.

В Солнечной системе у космических объектов реальные конечные размеры, а их орбиты – хаотичные и развиваются со временем. Тем не менее, из-за недостаточных познаний в эволюции Солнца и взаимных эффектах объектов, исследователи не могут на 100% сказать, что ждет Землю примерно через 5 миллиардов лет. Не исключено, что планете все же удастся избежать поглощения, подытожили ученые.