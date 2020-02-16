Порошенко на переговорах в минском формате говорил на английском языке

16.02.2020, 13:31, Новости дня

Бывший президент Украины Петр Порошенко во время телефонных переговоров в рамках минского формата использовал английский язык. Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал советник Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков.

"Предпочитал во время телефонных переговоров по минскому формату использовать английский язык. И тогда с нашей стороны привлекался переводчик английского языка", — сообщил Садыков.

Он также вспомнил, как отреагировал президент РФ Владимир Путин, когда переводчик ошибся. "Случайно уже из-за усталости перепутал, назвал не ту страну. Он повернулся ко мне и строго сказал: "Слушай меня внимательно", — вспомнил Садыков.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Глава европейской дипломатии едет в Иран обсуждать ядерное соглашение

10.02 / Убившего ребенка в детсаду Нарьян-Мара мужчину попросили отправить в психбольницу

09.12 / Флаг под санкциями. Российскому спорту уготовили судный день

31.12 / В Словакии вынесли первый приговор по делу об убийстве журналиста Яна Куцяка. Обвиняемый получил 15 лет тюрьмы

13.01 / «Отставной» папа Римский высказался за сохранение целибата

14.02 / СМИ: поставки планшетов для всероссийской переписи оказались под угрозой

06.02 / «Динамо» не сможет регистрировать новых футболистов, пока не рассчитается с Шейдаевым

30.12 / Уровень оптимизма россиян вырос впервые за три года

04.02 / Эвакуированных из Китая в Россию везут на карантин в Тюмень

31.12 / Сборная РФ по хоккею разгромила Германию и вышла в плей-офф молодежного ЧМ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика