Кейт Миддлтон рассказала о трудностях в период беременности

16.02.2020, 13:31, Разное

Кейт Миддлтон пояснила о сложностях, перенесённых в период беременности. Супруга принца Уильяма стала участницей подкаста Джованны Флетчер под названием «Счастливая мама, счастливый малыш».

Тошнота в период беременности лишила Миддлтон аппетита. Герцогиня Кембриджская многое из предписанного рациона просто не могла съесть, однако это не повредило ребёнку. Невестка британской королевы призналась, что пробовала роды под гипнозом. Миддлтон ощутила эффективность попытки, поскольку медитация в комплексе с глубоким дыханием помогала успокоиться, а это на фоне плохого самочувствия в период беременности сильно радовало её. Супруга принца Уильяма подчеркнула, что психологическое состояние имеет не меньшее значение, чем физическое.

Герцогиня сильно паниковала из-за необходимости выйти к публике сразу после рождения принца Джорджа. Она решилась на это, понимая значимость действия для всех, кто пристально следит за их с мужем жизнью. Кейт Миддлтон отметила, супруг всеми силами старался поддерживать её во всем, даже при отсутствии возможности как-то повлиять на ситуацию.